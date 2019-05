范姜明月曾參演後父投資嘅三級片　現移居日本做大學生

楊嘉雯雖然一直半紅不黑,但當年家住大埔淺月灣豪宅嘅佢根本不愁生活。(Lunar Franklein FB圖片)

甫出道以性感打扮上位、又拍過幾齣賣肉電影嘅女星楊嘉雯(又名范姜明月),自05年拍畢電影《大阪摔角飯店》後,漸漸退出娛樂圈。楊嘉雯近年移居日本,本身家底豐厚嘅佢,除打golf、扮靚過日子外,原來仲報讀咗大阪女學院大學,日前佢終於完成兩年制嘅英語課程,趕及喺40歲前得到畢業證書,佢喺fb發文表示:「still have to work hard to complete my university degree」似乎打算繼續進修。

楊嘉雯首部作品《色降Ⅱ之萬里驅魔》由其後父投資,同戲仲有翁虹同徐錦江。(DVD圖片)

今年39歲嘅楊嘉雯(又名范姜明月)已經係大學生。(Lunar Franklein fb圖片)

98年出道嘅楊嘉雯,其處女作《色降Ⅱ之萬里驅魔》由其後父投資,擁有37G導彈身材嘅佢影過唔少性感相、亦拍過好幾齣三級電影,言論亦非常出位,可惜色運同名氣都非常一般,其後佢曾改名范姜明月( 法文名稱Luna Franklein,范姜乃其生父姓氏),並與兩名日本人組成樂隊「 涉谷縱橫」, 轉戰樂壇。



剛完成大阪女學院大學英語課程嘅佢,準備再挑戰文憑學位。(Lunar Franklein FB圖片)

性感無底線嘅楊嘉雯,當年除被影到喺酒店密會王晶之外,又多次與曾志偉傳出緋聞,事關當年曾志偉除為佢搭路到日本發展外,又特地欽點楊嘉雯出演節目《水着獎門人》,而佢喺節目中嘅「瞓身」表現,令唔少人為之側目。



楊嘉雯報讀嘅大阪女學院大學,只得英語課程,並且分為兩年同四年制。(Lunar Franklein FB圖片)

