楊洛婷 (Rabeea) 同老公,Dear Jane主音黃天翱 (Tim) 一直非常恩愛,兩人昨日又拍拖出席活動,並以James Bond與Bond Girl的造型現身,襯到絕。Rabeea的一身Bond Girl打扮性感火辣,盡顯她的玲瓏浮凸身材曲線體態美,連她的老公亦忍不住望到實。她於IG post了幾張當晚的靚相同大家開心share,其中一張是Tim瞪大對眼正盯實老婆的胸部,成個畫面十分搞笑。Rabeea留言表示:「I wanted to take nice photo with him」可是她老公卻在整古造怪。

Rabeea同老公Tim以James Bond與Bond Girl的造型現身活動。(ig@rabeeayeung圖片)

Tim無嚟正經好搞笑。(ig@rabeeayeung圖片)

點擊下圖重溫Rabeea嘅性感靚相: