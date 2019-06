林建岳與前妻謝玲玲的孻女林心兒(Elly)早前正式改了名做林烜靚,而其實她亦人如其名一向以樣靚身材正見稱,是城中最索的名人二代之一。日前Elly就與母親一起出席她的好姊妹何超盈的過大禮儀式,Elly穿上旗袍化身成中國娃娃去祝賀一對新人。她於IG post了幾張當日的靚相,並留言表示:「Proud to be Chinese,Loved dressing up in traditional」(愛上穿傳統衣服,為身為中國人感到驕傲),平日予人感覺比較洋化的她,一身中國打扮一樣Carry得到。

Elly化身中國娃娃賀好姊妹何超盈結婚。(ig@elly圖片)

