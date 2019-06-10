盧宛茵舉辦首個棟篤笑 不惜代價要楊明賣肉？

盧宛茵（Madam Lo）入行接近50年，演出過無數的電視及電影作品，今天她舉行了記者招待會，宣布舉辦入行多年從沒嘗試做過的棟篤笑，更請到楊明來撐場。楊明視Madam作為媽媽，表示就算再忙亦要出席：「今日係我阿媽宣布開棟篤笑緊係要嚟，同埋仲有一樣好勁嘅嘢要宣布，佢入紙申請《健力士世界紀錄》，就係申請做劇集中飾演最多藝人阿媽嘅創舉，大會審批緊，好快會有結果。」

Madam直言人生經歷很豐富，有些生活經驗會放在棟篤笑中。（梁碧玲攝）

談到棟篤笑這個話題，Madam解釋為何突然會有舉辦棟篤笑這個想法：「我有時係到諗拍過電影、電視劇，又做過舞台劇同登台商演，好多事都做過，唯獨未做過棟篤笑咪試下囉。我今次主要都係想帶畀人開心，不過題材方面依家都好努力咁諗緊，希望精益求精，做到最好。」Madam笑言從演以來飾演她兒女的藝員多不勝數，連自己演媽媽這個角色次數已忘記。說Madam兒孫滿天下也不過份，所以這次她透露會請一部份來她的棟篤笑做嘉賓，但誰會做嘉賓現在要賣一個關子，不過楊明一定是其中之一。楊明已表明預留檔期給Madam，Madam提意到時候楊明在台上脫衣服也不錯，楊明苦笑的說：「除下衫咁都畀妳諗到，不過呢啲唔好亂咁張揚，會穿煲。但如果有需要用到我一定會幫手，但除衫呢...就會影響市容。」