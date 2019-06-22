【後生仔傾吓偈】馮盈盈唔怕男友出軌　自稱充滿樂趣：我能屈能伸

馮盈盈話同男友有激情有樂趣，所以唔擔心對方出軌，但就被麥明詩笑指太多樂趣同激情，只會令對方感到攰。（影片截圖）

新一集《後生仔傾吓偈》以「出軌」為題，對於出軌嘅定義，馮盈盈認為係「令伴侶失望感到背叛」，被問到拍得拖耐，是否會引起出軌危機，就正如食得多中餐，都總會想食下西餐。FYY就好直接咁話:「佢有悶悶哋感覺，即係開始唔夠愛，係出軌嘅先兆。」但呢個理論，FYY就認為唔會發生喺佢同男友寶寶身上，原因係佢哋兩個都好愛對方之餘，仲充滿了激情同樂趣。「我能屈能伸，I'm everything，所以佢唔需要再搵其他人，如果都照搵其他人，咁擺明hurt我、背叛我，令我傷心，咁所以抵死。」

麥明詩話「朋友」曾經見到男友同出軌對象嘅訊息，內容包括要準備安全措施同地點。（影片截圖）

眾人之後討論精神上出軌是否比肉體上出軌更嚴重，身為愛情專家嘅麥明詩認為有經濟能力嘅人，就出軌時都一定會發生親密嘅肉體關係。對於麥明詩呢個觀點，6號就唔認同，並反問拍檔：「即係如果將來你見到另一半同女仔係咁message，你都唔會信佢哋無嘢？因為你已經定咗佢罪。」麥明詩會點答呢？佢竟然話「去到嗰個位都會呃自己……我試過一個case……唔係，係我朋友」通常出現「我朋友」大家都知咩事啦。

講到一半，佢突然將「我朋友」變返做自己……（影片截圖）

「佢message話要接對方(出軌對象)嚟咩（發生性行為），仲話要準備定安全措拖 ，但佢就聲稱最後臨崖勒馬，」明明係講緊「朋友」嘅經歷，但麥明詩愈講愈投入，最後索性變朋友變返自己，仲問一眾後生仔應該點做，聽到有後生仔表示「如果我好愛佢，而佢真係無做，我會想相信佢」，麥明詩如同搵到知音人：「佢講到話自己嗰下好內疚，你即時會覺得佢好好。」即係話如果無證據的話，麥明詩會寧縱莫枉？完全唔否認呢個做法嘅佢表示:「我覺得每日都值得擁有第二次機會，如果佢肯……承受埋我安全感帶來的影響。」