【早霸王】女聽眾有感愛情變親情　森美：咁樣好易變黃面婆

森美教路如何將婚姻保鮮。（影片截圖）

喺最新一集《早霸王》嘅「你知道唔知道有人掛住你」環節當中，女觀眾Sherry表示自從生兩個小朋友後，有感同老公嘅愛情已變為親情，所以希望透過節目可以同老公重拾昔日嘅戀愛感覺。

森美同老婆Veronica結婚19年，雖然甚少公開放閃，但他曾在節目中表示大讚老婆對自己百分百信任，從不會因新聞報導而與質問自己。而他私下亦不時同老婆出外旅遊，製造二人時間。（IG@Sammy903）

Sherry表示當年因去英國探朋友已識到呢位老公，雖然一直都係long d，但由於每日都可以透過視象見面，所以感覺對方好似喺自己身邊一樣，佢仲話「大家相處唔多，但愛意好濃，不過而家生活迫人，愛情好似轉為親情。每日話題都係小朋友。」她更笑言而家雖然坐緊月，但就十分期待返工，因為每次見到小朋友喊時都好頭痛。



唔想變黃面婆就一定要keep住同老公開工。（影片截圖）

講到如何保鮮愛情，相信結婚19年、育有一仔一女嘅森美絕對有唔少心得。佢首先問Sherry:「你會唔會同老公講話好想錫你?」並分析表示：「生左兩個小朋友，年紀亦都差不多，可能已經對老公開始失去興趣，女人當生咗之後，身體會發出訊號『唔使再生』，當覺得唔使再生可以收工時，同老公嘅親熱意念亦都會收工。」他指出當女性身體有呢個訊息時，荷爾蒙亦會開始減少，「個樣就會開始愈來愈殘，結果就會變成黃面婆。」一聽到黃面婆、老公對自己乏味等字眼時，Sherry即時變得緊張，森美即時教路「你要記得唔好收工」，並指呢個係最有效嘅方法。

