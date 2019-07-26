【早霸王】老婆疑似有外遇　男聽眾：同個男仔出街就唔接我電話

由森美、小儀同Marco主持嘅《早霸王》，每逢星期五都有個「你知道唔知道有人掛住你」環節，雖然用意係想比聽眾表白，但不時都有聽眾想同另一半道歉。

男聽眾老婆疑似有外遇，點知仲要唔小心聽到第三者表白。（影片截圖）

男聽眾必抖表示同老婆拍拖、結婚至今已經10年，並育有一子，但原來老婆曾患上產後抑鬱，脾氣因而十分暴躁，為免發生衝突，必抖話當時放工都會刻意遲少少返屋企，結果令二人關係愈來愈差，後來老婆再次懷孕時更不幸流產。「之後自己因為工作成日都要應酬，所以連陪佢時候都唔多，佢同媽媽去旅行時，認咗一名男團友，呢個男仔而家追緊我老婆。自從識咗呢男仔之後太太有好大轉變，平時唔行山、唔做運動，而家晚晚跑步，半年內由150磅減到120磅。」

小儀聽到男聽眾故事後，除咗「吓」之外，都已經唔知可以比咩反應。

「佢同我講同呢個男仔係普通朋友，但我見情況唔對路，所以要出手stop。」必抖仲話太太每次同呢個男仔出街時，都唔會接自己電話，但有次唔覺意接咗，結果竟然係聽到呢個男仔同太太表白！！「我激動到傻咗一樣，即時衝返屋企附近，著住對皮鞋行咗兩個幾鐘，諗住撞佢哋。」由於老婆並唔知道自己接通咗電話，所以必抖全程如同直播一樣咁聽住二人對話，最後必抖喺超市發現二人。「當時我發爛，當住咁多人面前問個男仔做咩搞我老婆，但佢哋嘅反應係好似好無辜咁。」必抖為阻止老婆繼續錯落去，除向對方認錯之外，又要脅話會離婚，最後仲搵埋心理輔導員。必抖話原來自己一直都在傷害老婆，為表誠意，所以想透過大氣電波同老婆道歉並承諾會珍惜對方。



老婆聽到男聽眾道歉宣言後，只係得一聲「嗯」……

或者係因為怕估錯，所以森美致電必抖老婆Karen時，並未有按慣例叫佢估下邊個想同自己表達誠意。聽到必抖把聲，Karen都笑得好開心，仲問老公係未玩嘢。不過最好笑係必抖第一句竟然係「幾驚你唔係估我」之後就不停咁同Karen道歉，又承諾以後唔會再要佢獨力面對所有嘢，並且會同仔仔一齊錫燶佢，最後問到「你原諒我嗎？」老婆就只係好細聲咁「嗯」咗一聲，咁都算happy ending啦。學森美話齋 :「有時真係判斷邊個錯或者啱，表達心意最緊要同埋肯承認（錯）都好緊要。」