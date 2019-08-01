【李榮浩點搵楊丞琳】內地停台灣自由行簽證　網民出辦法幫手解決

台灣藝人楊丞琳於上月11日接受了內地男友李榮浩的求婚，李榮浩當日在微博出post公布：「今天34歲生日，也是我求婚纪念日，谢谢你答應我@楊丞琳」 ​公開甜蜜放閃，粉絲和網民都好替他們開心，紛紛送上祝福。可是，中國大陸海峽兩岸旅遊交流協會昨日發出聲明公布，由今日 (8月1日) 起停止47個城市申辦赴台灣自由行簽證，當中包括北京、上海、廣州和深圳等。此消息一出之後，大批網民即好擔心李榮浩，因為身在內地的他與未婚妻楊丞琳分隔兩地，網民熱烈討論「李榮浩怎麼去台灣？」這話題更登上了微博熱搜榜。

上月11日李榮浩宣布求婚成功。(李榮浩微博圖片)

其實今次受影響的只是內地以個人名義到台灣自由行的人士，將不會獲發旅遊簽證，然而團體簽證，又或是工作簽證將不會受到影響，會繼續獲得簽發證件。而已經結婚的話，就不需要旅遊簽證，可以申請依親居留，不過楊丞琳和李榮浩仍未結婚，所以呢招不適用。有網民就表示：「8月1號開始去台灣只能團體簽證了，那麼李榮浩要去台灣找楊丞琳還得跟團去？」「楊丞琳自己來找他就行了」、「那周揚青也好難去找找羅志祥啊」、「跟團或是申請工作簽證就ok了」、「他做音樂都是一手包辦，他自己已經是一個團隊啦」、「還是快些結婚吧」。

內地網民好擔心李榮浩點樣去台灣。(微博圖片)

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