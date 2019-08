54歲曾華倩生日有仔萬事足　網民大讚似姊弟

曾華倩與兒子感情要好。(IG@martinlamhy)

曾華倩向來與兒子林浩賢(Martin)感情深厚,而佢更不時都話自己係兒子嘅頭號粉絲。日前曾華倩迎來54歲生日,愛子Martin於社交網上貼上母子搭膊頭合照,並留言表示「happy Birthday Ma ,Wish you all the best in everything in life...」相信曾華倩呢位頭號粉絲絕對冧到暈。

有指曾華倩為照顧Martin放棄自己終生幸福,離婚至今16年仍保持單身,甚而減少幕前工作。(IG@tsang_86)

唔少網民睇完合照後,都大讚曾華倩保養得好好,同Martin似兩姊弟。曾華倩於02年同商人林肇基離婚後,獨力照顧兒子,Martin小時候被挑選入學校泳隊後,早上五時半便要練習游泳,曾華倩四時半便要起床打點,車出車入,風雨不改。

曾華倩不時陪Martin出國比賽。(IG@martinlamhy)

Martin現為香港泳隊成員,由於佢曾經係喇沙書院學生,故有「喇沙飛魚」美譽,每次Martin出國比賽,曾華倩唔係送機接機,就係跟埋去外國為兒子打氣。Martin早年為港爭光,於馬來西亞舉行的「第61屆馬來西亞公開游泳錦標賽」參加4x100米自由式接力賽,最終成功奪金而回,事後他亦有在IG上公開致謝詞感激媽媽多年付出。