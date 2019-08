前港姐冠軍邵珮詩(Veronica)日前到海灘享受陽光,更在網上貼出一張水着照,不過大部份網友睇完都覺得未夠喉,全因為相中的邵珮詩僅騷出美背:「求正面」、「正面Please」、「不如轉過身畀大家睇下」。

而邵珮詩亦聽到一眾網友的聲音,所以今日(13/8)都非常識做,貼出比堅尼正面相,更寫道:「If only we were less emotional, & more mindful of our actions as a global human race.(作為全球人類一員,要是我們可以少一些衝動,多一點關注自己行動的話)」有意思的句子只是錦上添花,而大部份的網友都是將注意力放在她的Fit爆身材上,不少人忍不住大讚她「女神」、「性感」,更有人指她的「肚腩仔」恰到好處:「攬都舒服好多」,而邵珮詩亦都好大方回應「踩」她有小肚肚的言論:「everyone’s got to eat ya know(每個人都要食嘢嘅)」,非常搞笑。

