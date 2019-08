袁嘉敏貼性感相招男友　連相睇公司都問過：要成7萬蚊我驚俾人呃

對不少女生來說,人生最大的幸福是有一個愛惜自己的另一半,擁有一個美滿的家庭,而首要條件當然是要有男朋友。袁嘉敏(Candy)已有一段日子沒有拖拍,原來她亦心急希望可以快些找個男朋友。她這兩日就先後在IG出Post講到明自己想拍拖,還叫大家介紹她認識新朋友的方法。

Candy已經獨居咗十幾年。(ig@candy_kamanyuen圖片)

Candy昨日(17/8)出Post並以中英文留言表示:「長年單身,已近兩年沒有一個約會。我想是時候用dating apps認識新朋友了,大家會推薦那一個app? 我沒有試過呢。Been single for a long time, haven't been on a date for around 2 years now. Maybe it's time to try using dating apps to meet new friends. Which app would you recommend? I never tried before.」

Candy問大家用咩交友App好。(ig@candy_kamanyuen截圖)

今日Candy又再出post表示:「還是我搬去另一個城市住會比較容易找到人約出街認識下,過往這十年在香港有九年都單身,每次我提起時別人的反應都是『我不信』就結束了,我主動約又一般都不肯出來。或者去外地碰碰會容易找到人肯跟我逛街聊天拍拖吧。Perhaps I relocate to another city for a while and try my luck there, in Hong Kong I was single 9 out of the past 10 years, usually when I mention that I don't have a boyfriend the reaction I receive is “I don't believe” and that's end of the story, I do ask men out but they don't really respond. Sometimes I wonder if I go to another city maybe people are more willing to go out with me, talk and get to know each other.」

Candy好想識男朋友。(ig@candy_kamanyuen截圖)

《香港01》電話訪問了Candy,她表示其實自己年年都有在IG寫她想識男朋友,問到可會覺得是自己形象性感才難以認識男朋友,她說:「唔關性感事,我覺得係關我條命事,我讀書時都冇人追,對上一次拍拖已經係5年前朋友介紹嘅。我上年特登去醫院Check返自己個時辰八字問咗3個師傅,佢哋都話我要到2021年先會有姻緣。但係我唔想咩都唔做咁喺度等,我有問過相睇公司,要畀成7萬蚊,又驚係呃人嘅,所以先試下玩交友App,畀咗300蚊,點知又被Block。」

Candy話識唔到男朋友唔關佢形象性感事。(ig@candy_kamanyuen圖片)

Candy坦言希望找個成熟的伴侶,即使對方離過婚也無所謂:「最緊要係尊重返我,明白我嘅工作,唔好取笑我成日要喺大陸做嘢,有好多人會覺得娛圈好複雜,所以對方要理解我,唔好對我有偏見,我想搵個精神上支持我嘅伴侶,我好想有自己嘅家庭,不過年紀大過我嘅男士好多都已經結咗婚。(介唔介意對方窮?月入萬幾蚊得唔得?)其實我先係被人嫌棄嗰個嚟,試過識男仔係話自己住公屋,之後就唔再同我講嘢,係佢落咗閘先。我由今年1月1日開始不停問朋友有冇男仔介紹,個個都話冇,有啲直情同我講話好大壓力,又有人會話『點襯得起你』就唔再理我。」她謂可能出外去個旅行或有機會可以識到男朋友。

Candy話從未試過情人節有男朋友同佢一齊過。(ig@candy_kamanyuen圖片)

