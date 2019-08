「港姐之母」陳紫蓮病逝享年71歲　歷屆港姐網上發文悼念

有「港姐之母」之稱的前香港小姐副統籌經理陳紫蓮(Rosa),今日(17/8)下午在黃竹坑一間醫院病逝,享年71歲。不少前港姐都在網上留言,其中1996年港姐冠軍李珊珊在Instagram說:「我……接受不到這個消息。」而2003年港姐冠軍曹敏莉亦有在Instagram說:「Rosa, you are like a mother to me. You left me beautiful memories and have always been there for me. You will always have a special place in my heart. I love you! Rest In Peace.(Rose,你對我來說就好像母親一樣。你為我留下不少不能忘記的美麗回憶。你永遠都在我心裏的特別位置。我愛你!請安息)」

曹敏莉在網上悼念「港姐之母」陳紫蓮。(Instagram/@chomandylee)

Rose生前在無綫(TVB)服務近40載,於1970年代起一直照顧各屆港姐,親眼見證36屆港姐誕生。2008年,朱玲玲、陳法蓉、張嘉兒、曹敏莉與楊思琦等歷屆港姐為其舉行榮休宴,在遊艇會筵開三席。即使離開TVB,Rosa與一班港姐仍然稔熟,經常會約前港姐食飯,但近月因身體變差,已謝絕一切應酬。