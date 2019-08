周杰倫突然高調炫富曬Daytona名錶　黃金款不及余文樂珍藏有品味

名車和名錶都是不少男士喜歡收藏的Item,周杰倫 (Jay) 亦有收藏名錶的愛好,貴為亞洲天王的他,所配戴的腕錶亦是價值不菲的珍品,甚至是有錢都買唔到的。能夠擁有心頭好當然是很開心啦,Jay這兩日就先後在他的IG出post,連環大曬他兩隻價值過百萬港幣的名錶,炫富之餘,也炫耀了他的身份與地位。

周杰倫唔係成日都戴錶嘅。(ig@jaychou圖片)

Jay昨日post了一張他手戴住Rolex腕錶的close up相,並留言表示:「I feel time in the skies. Since 1968 #rolex #daytona #tudor #sisterline」而他手上所戴的錶就是經典款式Paul Newman Daytona黑面18K金錶帶款式,錶面上有「骰仔」裝飾,屬激罕款市面上極難買得到,現時炒價約港幣200萬左右。

今日Jay又post了另一張他戴住另一Rolex腕錶的close up相,留言表示:「Same pose, different scenery #rolex #daytona #tudor #sisterline 哪裡有彩虹告訴我 @willpan23 @jam_hsiao0330 」他還Tag了他的兩位老友潘瑋柏和蕭敬騰,而他所戴的錶就是116595 滿天星Cosmograph Daytona,屬較新的款式,市價約值港幣330多萬,真係戴了成層樓上手。不過亦有網民錯重點表示:「手毛有些長啊。」

Jay手上呢款Paul Newman Daytona炒價約港幣200萬左右。(ig@jaychou圖片)

其實余文樂都有同款的Paul Newman Daytona黑面腕錶,他亦曾經多次於IG上大曬這隻名錶,他那隻是鋼帶而非Jay的18k金錶帶。不少人可能會覺得18k金的價值一定是比鋼帶貴,但事實卻並非如此。余文樂的黑面鋼帶款屬千金難求的古董錶款,也是少量別注款,於幾年前已經索價港幣一百萬,現時的炒價已升至數百萬元,兼且是有錢都未必買得到。

另一隻Rolex 116595 滿天星Cosmograph Daytona市價約值港幣330多萬。(ig@jaychou圖片)

