傳統中國節日中秋佳節,過兩日就快到,在這個月圓人團圓節日,相信很多人除了賞花燈之餘,亦都會品嚐美味多元的月餅。香港著名珠寶設計師莊莎娜(Sarah)昨日(10/9)為了這個佳節,走入工作坊,化身成整餅大師,烘焙出精緻美味可口的月餅,然後走入社區將愛心月餅贈送給獨居公公婆婆,為他們添上溫暖,讓大家能夠一起度過一個溫馨甜蜜快樂的中秋。Sarah亦不忘在IG貼相發文話:「Meaningful mid autumn festival. Who wants to eat my mooncakes?」相信好多朋友都會話好想食。

Sarah學整愛心月餅,化身義工落區派餅為獨居長者送溫馨。(IG圖片:sarah.zhuang)

Sarah不忘工餘時間落區探訪獨居長者。(IG圖片:sarah.zhuang)

sarah鼓勵年青人在空閒時間多做義工,關懷社區。(IG圖片:sarah.zhuang)