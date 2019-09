周杰倫悉尼用無人機告白昆凌　網友艷羨：真神仙愛情！

周杰倫(Jay)與昆凌一直愛得甜蜜,兩人於2014年結婚之後,育有一對寶貝女兒,一家四口幸福滿溢。結婚5年,周杰倫無論婚前婚後都對昆凌寵愛有加,日前更用無人機向其示愛,在網絡引起熱議。

昨日(11日),昆凌在IG上載一張周杰倫用無人機向自己告白的照片,相中的她背對鏡頭,映照在夕陽的餘暉中,空中有幾行用無人機砌出來「Never surrender Love」,昆凌也應景地配文道:「Never surrender, don't give up before you chase your dream.」(永遠不要屈服,在追逐到夢想之前不要放棄。)周杰倫更在下面甜蜜地回覆到:「追逐夢想,就會追到我,哈哈哈。」

周杰倫在自己的IG中也上載了一條用無人機示愛的短片。(Instagram@hannah_quinlivan)

一段簡單的勵志話語,加上兩人的互動,令不少網友艷羨,更笑言周杰倫的「土味情話」(形容肉麻,帶有鄉土氣息情話),紛紛留言到:「太會撩了」、「太浪漫了,我要哭了」、「真神仙愛情了」等等。同時,「#周傑倫無人機告白昆淩#」的話題更登上熱搜榜,原本是有網友影到家門口的天上有人用無人機寫字告白,覺得有趣便隨意發上網絡,並打趣到「有人求婚」,結果後來才發現竟然是周杰倫,更有很多在悉尼的網友都表示自己見到了這一場景,眾人無一不羨慕。