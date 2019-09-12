周杰倫悉尼用無人機告白昆凌　網友艷羨：真神仙愛情！

周杰倫（Jay）與昆凌一直愛得甜蜜，兩人於2014年結婚之後，育有一對寶貝女兒，一家四口幸福滿溢。結婚5年，周杰倫無論婚前婚後都對昆凌寵愛有加，日前更用無人機向其示愛，在網絡引起熱議。

昨日（11日），昆凌在IG上載一張周杰倫用無人機向自己告白的照片，相中的她背對鏡頭，映照在夕陽的餘暉中，空中有幾行用無人機砌出來「Never surrender Love」，昆凌也應景地配文道：「Never surrender, don't give up before you chase your dream.」（永遠不要屈服，在追逐到夢想之前不要放棄。）周杰倫更在下面甜蜜地回覆到：「追逐夢想，就會追到我，哈哈哈。」

周杰倫在自己的IG中也上載了一條用無人機示愛的短片。（Instagram@hannah_quinlivan）

一段簡單的勵志話語，加上兩人的互動，令不少網友艷羨，更笑言周杰倫的「土味情話」（形容肉麻，帶有鄉土氣息情話），紛紛留言到：「太會撩了」、「太浪漫了，我要哭了」、「真神仙愛情了」等等。同時，「#周傑倫無人機告白昆淩#」的話題更登上熱搜榜，原本是有網友影到家門口的天上有人用無人機寫字告白，覺得有趣便隨意發上網絡，並打趣到「有人求婚」，結果後來才發現竟然是周杰倫，更有很多在悉尼的網友都表示自己見到了這一場景，眾人無一不羨慕。