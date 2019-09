呢張係莊端兒最新嘅床照(xeniachong @ig圖片)

有「波波姐」之稱嘅莊端兒月初去到澳門工作,期間影落唔少靚相,除浴照後、三點式照片之外,莊端兒似乎最鍾情都係床照,一身性感打扮嘅佢,喺酒店床上用餐,並發文表示:「Shall we have breakfast in the bed?」,1日之內獲4千多個likes。

點鮮要喺床食早餐?!

見大家反應咁好,莊端兒又再上載床照,不過,今次就無breakfast,只係得佢自己一個,36E上圍同長腿異常吸晴,佢發文表示:「隨時能歡喜亦隨時嫌棄,不用再記起怎去忘記」似乎有啲sad喎。