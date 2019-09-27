吳雨霏公布誕第二胎母女平安　兩年抱兩湊夠個「好」字

恭喜！今日吳雨霏（Kary）在IG公布已經順行生下第二胎「妹妹G」，分享與B女的合照，相中剛生產完的Kary相當精神，氣色很好。Kary母女平安，目前已經回家，不少好友都紛紛送上祝福。

Kary在IG公布誕下第二胎，母子平安，恭喜恭喜！（IG圖片／ngk）

Kary 在IG分享產後感言：「Hello world, my name is GALILEE! 💖

Praise God for a smooth and quick delivery. We are back home already and started a whole new life as a family of four 👨‍👩‍👧‍👦

Thank you all for your kind wishes! God is good!

「妹妹G」來報到了！生產過程比上一次快，比上一次更痛，但看到妹妹肥dood dood （嘟嘟）健康壯健，都忘了什麼是痛，感謝主。

因為太想念Asher的關係，住了兩天院就回家了，再一次謝謝我的醫生和醫院護士們的悉心照顧，抱歉不能一一回覆所有短訊，非常謝謝大家的祝福，我又回去做乳牛的生活了」。

Kary 近年專注家庭，兩年抱兩，組成一家四口，非常美滿。（IG圖片／ngk）

Kary婚後專注家庭，兩年抱兩，去年誕下大仔Asher，現在細女出世，湊成一個好字，一家四口非常圓滿。早前Kary在IG上載兩款靚靚孕照，分別穿上黑色及白色的連身裙拍攝，手臂依然非常纖瘦，肥胎不肥人。