吳雨霏公布誕第二胎母女平安　兩年抱兩湊夠個「好」字

恭喜!今日吳雨霏(Kary)在IG公布已經順行生下第二胎「妹妹G」,分享與B女的合照,相中剛生產完的Kary相當精神,氣色很好。Kary母女平安,目前已經回家,不少好友都紛紛送上祝福。

Kary在IG公布誕下第二胎,母子平安,恭喜恭喜!(IG圖片/ngk)

Kary 在IG分享產後感言:「Hello world, my name is GALILEE! 💖

Praise God for a smooth and quick delivery. We are back home already and started a whole new life as a family of four 👨‍👩‍👧‍👦

Thank you all for your kind wishes! God is good!

「妹妹G」來報到了!生產過程比上一次快,比上一次更痛,但看到妹妹肥dood dood (嘟嘟)健康壯健,都忘了什麼是痛,感謝主。

因為太想念Asher的關係,住了兩天院就回家了,再一次謝謝我的醫生和醫院護士們的悉心照顧,抱歉不能一一回覆所有短訊,非常謝謝大家的祝福,我又回去做乳牛的生活了」。

Kary 近年專注家庭,兩年抱兩,組成一家四口,非常美滿。(IG圖片/ngk)

Kary婚後專注家庭,兩年抱兩,去年誕下大仔Asher,現在細女出世,湊成一個好字,一家四口非常圓滿。早前Kary在IG上載兩款靚靚孕照,分別穿上黑色及白色的連身裙拍攝,手臂依然非常纖瘦,肥胎不肥人。