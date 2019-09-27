莊思敏點心店狂蝕無奈轉手：業主堅持唔肯減租

莊思敏投資點心店4年。（IG：@jacquelinchng）

唔少藝人都有投資副業，順便自己做埋生招牌。莊思敏2015年入股尖沙咀一間點心店，以卡通點心作招徠，開業以嚟生意都唔錯，Jacquelin亦不時叫埋藝人朋友去食嘢順道宣傳。不過原來呢幾個月香港局勢令生意大受影響，Jacquelin接受《香港01》訪問時無奈表示：「蝕咗好多呀呢3個月都150萬﹗」

Jacquelin不時親自落舖頭幫手。（IG：@jacquelinchng）

Jacquelin呢間點心店以卡通造型作主打，每兩三個月會轉換一次主題，由食物飲品到裝潢鋪天蓋地係同款公仔，成為唔少人打卡熱點，人潮不絕。不過Jacquelin話因為局勢問題商場不時落閘，令生意大受影響：「始終我地好靠遊客，6月中開始生意已經開始跌，7、8月同以往暑假比更差，依家都9月啦都見唔到曙光，唔知局勢幾時會穩定返落嚟，好多人計劃年尾旅行，10月11月都已經訂機票，如果佢地唔揀香港，聖誕節都會繼續慘淡。」

Jacquelin不時呼朋喚友到店內聚會。（IG：@dim_sum_icon）

8月中Jacquelin節目錄影時已經透露生意轉差要諗辦法，原來當時已經有放盤諗法：「8月中其實已經開始接洽緊，因為預期生意都會一路跌亦未知幾時回升，對我地幾個老闆都有啲壓力，咁啱買家表示有興趣，我地都開咗合理條件，最緊要佢請返晒我地員工。因為我地都開會傾過，如果要格硬堅持可能到年尾都要執笠，到時員工都會失業，倒不如我地依家放手。」

Jacquelin話一班老闆最大考量希望保住40個員工飯碗。（IG：@jacquelinchng）

開業幾年又咁出心出力營運，要離場當然點都有少少唔捨得，Jacquelin話：「最終平手賺少少，因為每個月我地又投資返落去，生意好啲又傾啲紅啲嘅卡通。呢幾個月真係蝕咗好多，大約有150萬，傾版權返嚟無得減，其他國家唔會理我地，一係要一係唔要，成本好難減，我地一知其他商場減，都即刻聯絡業主，但最後都幾堅持唔肯減。」Jacquelin話主打晚市嗰啲就大影響啲，就算做香港人生意大家都少左落街食飯。至於會唔會引入男友珍珠奶茶店到港，Jacquelin就話今年內都應該唔會考慮啦。