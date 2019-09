鄭敬基疑因支持「反修例」未獲TVB續約　FB發千字文剖白心情

政府因修例引發的風波至今未平息,TVB藝人鄭敬基 (Joe) 疑因公開政治取態,而未獲TVB續約。Joe日前亦因此事回覆電台節目主持表示:「可能因為參與反修例風波遊行之後,TVB傾續約不了了之。」而今日他就於他的facebook發千字長文,詳述自己不獲TVB續約的經過和感受。

鄭敬基曾回應不獲TVB續約一事。(1圈圈FB截圖)

以下是Joe的全文內容:

不獲續約



「耶和華是我的牧者,我必不至缺乏。」詩篇23:1

凡事謝恩。被報導可能不被TVB與我續約,牛下女高音可能是我在無線電視最後一套劇,以下是我此時此刻的心情。



我的藝員合约2019年7月底約屆滿。TVB五月份已主動聯絡我續約合約已準備好,自己亦滿意續條件。TVB幾次趨速快回公司簽下落實續約。同樣6月至7月初仍有藝員科同事提醒,只是當時在處理一些家事,所以我WhatsApp 辦完事之後便回公司簽約。可是辦完家事,又忙著準備8月份大馬演唱會,所以心想不如忙完才回公司簽約。而當時「牛下女高音」還是上映無期,自己亦未收到公司其他工作安排,直至九月初從監制得悉「牛下」會在10月初便安排上映,第一反應非常開心,九月初其實亦收到宣傳部同事度期拍Promo,可是一早之前巳定了機票九月中要到多倫多接媽媽回港,所以參予不了拍promo.



所以被問及是否覺得因為自己在社交媒體發表之個人感想和參加遊行而不獲續約?我的回應是「我希望唔係,我寧願選擇相信公司會公私分明。」所以公道説,我不能夠單方面確認這個說法,只能説至今沒有收到任何續約通知而已。



其實不獲續約有很多原因,成本控制,本地制作減少,同類演員太多,演技差等等等等。只是不希望,我寧願give the benefit of the doubt 給TVB,任何公司不會因為對社會的個人意見,感想,見解和表達而不獲續約而已。(免於恐懼的表達)不竟香港人對香港表達對香港的意見是最自然不過的事情。

除了家人是一生一世,任何一種關係都有終止的一天,是正常不過。既然正常我是無怨無悔,只存感恩。就當自己不被續約,我仍很感恩在TVB所得到,學到,遇上的每個演出機會,這些機會所帶我的快樂和生計,幕前幕後的朋友和累積了欣賞自己的觀眾。(可能極少哈哈)



不竟很多人睇TVB睇大,香港人有什麼需要和期望,她對香港人的責任應是前所未有的責無旁貸。就像以前1989 六四事件冒著生命危險仍決定走到最前線,為香港人每天帶來一幕又一幕的真相和報導。

牛下女高音如今可以出街,心情極度期待。原因很簡單,這個劇故事很勵志,每位演員付出很大努力,很有化學作用。更有些因拍這戲成為心照深交。



音樂,體育,演技,和自由之所以是世界語言,正正因為他們不會受到膚色,語言,地域,政治背景,貧富而有不同定義。所以我個人希望大家會支持牛下。

2013加拿大回流至今,主譲我認識了太太Angie ,在一切事上能夠一個心齊上齊落,無畏無懼,因為聖經説「愛𥚃沒有懼怕」。何況婚盟是 for better and for worse 的守望承諾。太太走上街,我可以譲她自己一個嗎?斷乎不可。既然在上帝,牧師,眾人見証下二人成為了一體。This VOW 這個盟約,我必須兌現,毫不保留地,一路走下去到最後一口氣。你到那裡,我也必在那裡,彼此保護。



如果不獲續約是損失,

決定走到最前綫的朋友們(最細的13/4歲和他們的直系親屬)為香港未來至今所押上而失去的一切一切又怎去用筆默去形容。



微不足道的我和Angie 只能代表自己兩口子的小單位多謝你們把沉睡太久,固守己利,固執偏見的我們「喚醒」。你們重新啟發了我們,若是真的珍惜一件極為珍貴的東西,是要不惜一切去守護著它。「天國又好像買賣人、尋找好珠子。遇見一顆重價的珠子、就去變賣他一切所有的、買了這顆珠子。」馬太福音13:45,46

Should something so priceless and of value , one must do everything to safeguard it or be regretful for rest of one's life



所以,希望學習用「愛人如己」的愛去愛您們。

最後聖經中有個人物叫亞伯拉罕Abraham (聖經稱他為信心之父)在他一把年紀,事業有成,樣樣都有,富甲一方之際,上帝叫他放下一切,去一個他完全不認識的地方,應許他將成為多國之父。亞伯拉罕聽了,就順服,憑信心,踏上了這條未知而且極其邁長旅程,結果...



#不獲續約

#牛下女高音

#五大訴求決一不可

《牛下女高音》可能是鄭敬基在tvb拍的最後一套劇。(鄭敬基fb圖片)