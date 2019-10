陳靜(Dada)師妹之一、有「翻版E級超蓮」之稱的鍾采羲(Iris)近日到土耳其旅行,頻頻上載旅遊照片;又到名勝景點棉花堡遊覽,穿着白色透紗裙的她,豐滿身材一覽無遺。Iris在IG寫道:「Is this what heaven looks like?(天堂是不是這個樣子?)」模特兒出身的Iris,先後三次推出過個人寫真集,近年亦拍攝了不少電影和電視劇;亦有網民留言希望她重回寫真界,為一眾粉絲「派福利」。