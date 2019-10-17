賭王最索外孫女　24歲何鍶珩同何超蓮一樣咁高質

何鍶珩嘅泳衣照一定唔及三房何超蓮多，但張張都好高質。

賭王何鴻燊子女眾多，素有「最索千金」之稱嘅三房何超蓮，自從公開同內地男星竇驍嘅戀情後，更為備受關注。不過，講索，其實二房女兒何超鳳與前夫何志堅所生嘅大女何鍶珩（Beatrice）亦好有驚喜！

何鍶珩同男友齊齊就讀名牌大學普林斯頓，不過何鍶珩去年畢業後繼續修讀市場學碩士。

現年24歲嘅何鍶珩由於身在美國紐約定居讀書，加上二房作風向來低調，所以甚少喺香港出席公開場合。但就不時在IG上載生活照，泳裝、長腿、應有盡有。由照片所見，何鍶珩看似只是玩同玩，但其實佢就讀於美國名牌大學普林斯頓(Princeton University)，主修英文，去年畢業後再讀市場學碩士，非常上進。何超鳳曾表示不抗拒女兒加入娛樂圈，只要她喜歡就可以，又透過何鍶珩曾在銀行實習，希望佢嘗試捱苦嘅滋味。

賭王二房女兒何超鳳育有2個女兒，左為細女何倩珩（Gillian)，右為大女何鍶珩（Beatrice）。

何鍶珩早年喺香港出席活動時，曾帶同金融才俊男友現身，不過二人拍拖唔夠兩年就分手；何鍶珩其後與黑人富二代同學，並不時在facebook放閃。不過，原來何鍶珩去年已換畫，對象係同校、主修政治嘅外籍男Greg Merrill。暑期時，何鍶珩與媽媽超鳳同遊意大利時，Greg亦有同。超鳳更大讚Greg有禮貌，給予合格嘅肯定，但就強調囡囡修讀碩士學位，應該唔會閃婚。據知，何鍶珩男友Greg去年畢業後，現於紐約的投行做金融。