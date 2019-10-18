【早霸王】男聽眾腳踏兩船自覺未玩夠　小儀：你唔好連累我哋

男聽眾本身有女朋友，但因為online game識咗「現任女友」，但有感「現任女友」忽冷忽熱，於是用交友apps識女友……貪心到呢!

男朋友激嬲女朋友有十萬種方法，不過《早霸王》男聽眾Kenneth激嬲女友原因，連小儀同Marco聽完都覺得好唔OK。Kenneth表示同現任女友因為打online game而認識，拍拖至今一年左右。「佢知道我本身有另一個後仲好愛我，我同佢交待咗兼甩咗（另一個），但我都仲係覺得佢唔係好愛我，於是用交友apps去識其他女友……」到底所謂嘅唔係好愛係點呢？Kenneth只係話對方「忽冷忽熱」，但不忘補充現任知道佢玩交友apps時，仲肯俾多次機會自己。「覺得仲未玩夠，所以嗰個月對佢好差，直到覺得要失去佢時，發現原來好愛佢。」



男聽眾話自己因為未玩夠，連Marco都忍唔住問佢「點先夠?」

一句「未玩夠」就可以咁對現任？咁幾時先玩陪呢？呢個都係小儀嘅問題。與此同時，Kenneth亦表示同現任拍拖時，其實自己仲未同上一任分手，有近7個月時間一腳踏兩船……換言之，呢位現在喺唔知嘅情況下做咗小三，唔嬲就假啦。Kenneth話自己心未定，小儀認為佢其實係貪心，雖然俗語有話play safe但都唔可以咁。喺誠信破產嘅情況下，Kenneth女友仲會唔會相信佢改過自新呢？所以打電話前，小儀非常認真咁講咗句「你唔好連累我哋，你真係要改喎。」

拍拖大半年先發現自己原來係小三…其實都幾慘。

電話接通女友Yan後，Kenneth即時認錯，又表示想同對方一齊走落去……「咩事令你改變咁大呢?」、「會唔會係突然失去左先會咁?」、「可唔可以promise唔再做嗰啲野?」以上種種全部都係Yan嘅疑問，而認衰仔嘅Kenneth當然咩都話好，雖然Yan無話到原諒，但就講咗句「可能會有個觀察期」。

