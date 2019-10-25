孫慧雪就到40歲無有怕　唔擔心：會肥、會盤骨大、胸部會變型

孫慧雪入行多年，外貌無太大改變。（IG：@snow711）

女士年過二十五歲已經被戲稱中女，特別喺娛樂圈年齡更加係重大關口。孫慧雪出名童顏，到依家著起校服都毫無違和感，但呢日佢就寫下長文，大聲話俾網友知：「我今年37，就嚟4字頭啦！」

孫慧雪點睇都唔似就嚟40歲﹗（IG：@snow711）

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阿雪兩年前誕下囝囝Riley，雖然升呢做咗媽媽但外表依舊年輕，完全唔似生完BB。有網友質疑佢最近貼嘅性感照係舊相，阿雪呢日就以長文回應，佢話：「新相嚟㗎！我前幾日影㗎咋！（咁可能你夠後生生？）唔係呀！我今年37，就嚟4字頭啦！」仲話自己唔係肥B唔肥人，當時都去到160磅囝囝出世有9磅。

阿雪囝囝Riley已經兩歲幾（IG：@snow711）

能夠勇於承認就到四十歲，阿雪對自己相當有自信，亦勉勵同路人：「女人要keep一定Keep到！」佢話：「我最常聽到，就係有人話，真係好擔心keep唔到、會肥、會盤骨大、胸部會變型⋯⋯講到好擔心同好似點都返唔到轉頭咁！仲聽到有人話大肚時諗住剩係食菜，因為怕肥！千祈唔好！！！！！BB喺個肚入面發緊育㗎！你都唔想佢唔健康或者唔聰明啦！」

即使做咗媽媽，阿雪依然少女感十足（IG：@snow711）

阿雪亦真係講得出做得到，懷孕後期佢嘅孕肚達43吋﹗好多人誤以為佢陀住孖胎：「有咗BB嘅時候，就真係唔好諗咁多！剩係吸收多種類嘅營養，養好身子，之後慢慢keep都唔遲，我都年紀唔細，仲有幾年都4字頭，我都keep到！你都一定keep到！」