【多圖】曹思詩遭舊愛拖欠630萬　網上眾籌解困：情況唔太樂觀

曹思詩（CC）上星期五（22/11）在社交平台Instagram發聲明，指前男友黃振光擅自以她的名義向財務公司借錢，又稱對方拖欠她七位數字港元。昨日（27/11），她在詳細講述事件來龍去脈，指自己被前男友欺騙致欠下630萬債款，本星期五（29/11）須先還180萬，否則會面臨官非，並在網上公開個人行戶口呼籲「緊急眾籌」，直言賣樓後會逐個逐個向所有人還款：「我已經沒有積蓄了，我問了所有朋友現在只能借到40萬，我請求大家可以幫幫我，一千幾百都可以。」

【多圖】曹思詩被追數狂收滋擾電話 出聲明斥前男友盜用身份借錢

點擊下圖詳看事件，以及她與前男友的對話紀錄：

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曹思詩接受傳媒訪問時直言每天有幾百個收數電話恐嚇她，指要找她出來，「搞到好大鑊」，又指自己一早考慮賣樓填債，但因為經濟環境問題，暫時未有買家出現，如被銀行收樓拍賣，隨時還不清款項之餘，還要申請破產。另外，她接受《香港01》訪問時坦言還要籌多百幾萬才能夠還到本周五的債款：「因為我真係有簽過名幫佢，所以我要孭晒筆錢。（前男友冒簽？）冒簽係收數財務同我講，暫時冇證據。」又稱律師向她指出情況不太樂觀。

曹思詩在剛剛過去的星期日也有「正常地」更新Instagram，交代金錢轇轕之外的生活點滴。（Instagram/@choccccc）