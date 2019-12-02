張慧儀衣錦還鄉相隔廿幾年再於大馬得獎：上次拎國際華裔小姐冠軍

張慧儀日前遠赴馬來西亞吉隆坡，出席「第五屆世界傑出大師頒獎典禮」，更榮獲「亞洲傑出女藝人大獎」及「最佳服裝獎」，第二次在家鄉得獎感光榮，笑言覺得有衣錦還鄉嘅的感覺：「因為第一次就係1992年國際華裔小姐冠軍，事隔二十幾年再次得獎，心情就好興奮！心情上同當年都有好大分別，因為當時我立定決心要去香港發展，今次就係二十幾年之後，得到鄉親父老肯定我的工作，所以真係好興奮！」

張慧儀出席「第五屆世界傑出大師頒獎典禮」

慧儀更揚言自己全面復出，向電影電視全面進攻：「我攞完獎之後，就要急急腳返香港，因為要開部電影埋位啦，一直拍到過年，抖一陣就要要拍電視劇，所以今年聖誕冇得放假，等過年可以返鄉下過節。」 她笑指自己安排工作時間巧妙，不會冷落愛兒：「我咪等佢返學時就努力工作，等佢放假、大時大節咪一齊過囉！何況佢到大個啦，要比機會佢學習獨立。」

張慧儀穿著性感晚裝出席頒獎禮，她笑指做足「打底」措施：「我著晒打底褲，因為件衫真係好靚，要多謝個設計師Daniel & Leslie專登為我做衫，最終攞咗個最佳服裝獎，都算對佢地有個交代。」