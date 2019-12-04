【多功能老婆．劇透】周柏豪自揭身世　咁憎老豆有原因

上回講到，藍飛（楊千嬅飾）在超巿作煮食示範，效果甚佳，維迅（袁文傑飾）借工作名義接送。浩田（周柏豪飾）使計接近Joey（陳庭欣飾）打探劍雄（黃浩然飾）下落，得知當日是Joey主動接近劍雄，令藍飛釋懷。思蕾（朱晨麗飾）幫浩田接近Joey時謊稱她與宏立（洪永城飾）有染，被人拍短片放上網，楊嬋（苗可秀飾）乘機相約家人上律師樓，迫二人離婚，聲隆（黃錦燊飾）未有揭穿事情與自己兒子有關，藉口推辭受理。君明（王梓軒飾）上錯了風華（陳煒飾）的車，又不小心把風華的一隻新鞋弄掉出車外……浩田接啟佳（阮天寶飾）放學時認識了新班主任呂嘉怡（戴祖儀飾），他竟冒充啟佳父親。

戴祖儀終於出場！（劇照）

以下內容有劇透，逃生門在此：

【多功能老婆】劇中六大女神大比拼 四位選美出身一個歌手

【收視滯後報告】《鳳弈》打破《蘭花刼》最低紀錄

佢同周柏豪會有咩發展呢？（劇照）

+ 18 + 17 + 16

最新劇情，浩田與啟佳逃跑，藍飛和維迅追上，浩田察覺維迅對藍飛有意，便扮作她表弟。藍飛責罵浩田滿口大話，浩田表示想和呂老師認真開始，勸藍飛考慮維迅。思蕾也想撮合二人，叫風華試探維迅為人……三閨密吃飯後，遇上找晦氣的闊太，藍飛竟自認是小三被當眾羞辱！回家後藍飛坦言，為保好姊妹名聲甘願認作小三，也不會為新戀情放棄兒子。浩田感懷地向藍飛坦白，自己因父親風流而遭母親拋棄，刻意令父親生氣來報復；此時，聲隆正在遠處偷看。

即睇劇情發展：