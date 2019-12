聖誕就到,準備好禮物未?投【01最賞睇娛樂大獎】,有大把禮物抽喎!超過70萬元豐富獎品,包括旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒,仲可以有01積分換唔同禮品!

林建億在Instagram中公開認愛,與女友Nelli Orel的貼頭熊抱相確實閃死不少網民。(Instagram/@chester_hk)

前港姐季軍王愛倫的34歲兒子林建億(Chester)雖然曾與周家蔚和劉俐拍拖,但近年似乎轉口味鍾情外籍美女,最近更在社交平台Instagram大方曬出一張攬女相公開戀情,認愛現年22歲的俄羅斯模特兒Nelli Orel,非常之Sweet。Chester亦有寫道:「I hope everybody finds someone like this.(我希望每個人都能夠找到一個好像這樣的(女朋友))」而其實Nelli亦經常在自己的Instagram專頁中曬靚相,當中更有不少養眼照片,難怪Chester咁冧新女友。

