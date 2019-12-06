【潮流日常】突擊沈殷怡化妝袋　每樣化妝品只得一件新手必讀

今年25歲ViuTV小花沈殷怡（Shirley），身高172cm，樣子甜美，雖然是選美比賽冠軍，但她卻指自己不是一個化妝控，喜歡以簡單妝容示人。Shirley今次接受《潮流日常》突擊檢查化妝袋，分享自己常用的化妝品，由於沒有太熱衷化妝所以每樣化妝品都只得一件，貴精不貴多，非常適合新手參考！

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Make Up For Ever柔霧空氣粉餅 HK$380 Shirley一盒粉餅兩用，同時作為粉底及補妝粉餅。Make Up For Ever柔霧空氣粉餅好評如潮，妝容持久而且控油，不過霧面粉餅質地偏乾，比較適合夏天使用，建議秋冬轉用較保濕粉底或加強妝前保濕。

Shiseido MAQUILLAGE 原真絕色眼影 HK$ 403 大地色眼影非常穩陣，適合新手操作，點畫都不會太出事，適合日常妝容。

其他牌子出的大地色眼影：

Dior Rosy Glow Blush HK$420 偏紫調粉色胭脂，非常顯白又能減齡，顯得妝容更粉嫩可親，走可愛路線女生必入！

除了Dior，還有以下選擇：

OPERA Lip Tint #5 HK$98 雖然近年霧面唇膏大行其道，不過釉面唇膏仍有巿場，這支OPERA Lip Tint保濕度夠高，適合嘴唇容易乾燥的女生。5號珊瑚色唇膏，適合打造清純感唇妝。

SANA New Born EX三合一眉筆HK$74 便宜又好用的眉筆，集眉掃、眉筆和眉粉三合一，眉筆軟硬適中，不會過深或過淺，新手老手都適用！

3CE 完美遮瑕膏HK$150 質地水潤輕薄，不容易顯眼紋。