Elaine於馬爾代夫影的水著相。(ig@elaine_yiu圖片)

姚子羚 (Elaine) 早前與她幾位胡說八道會的好姊妹,包括胡蓓蔚、胡定欣、胡杏兒以及李施嬅,齊齊去到馬爾代夫旅行,她們還連續多天不停於IG Post靚相,除了靚靚沙灘裙look,當然還有索爆性感泳衣相。而快樂的時光過得特別快,她們的旅程已經完結,叉完電回歸了。呢日Elaine就post了一張靚相並留言表示:「Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow」發放正能量。網民就留言叫她:「想睇多啲呀!」

Elaine最新post的靚相。(ig@elaine_yiu圖片)

點擊下圖逐格睇Elaine嘅性感靚相: