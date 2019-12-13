【早霸王】男聽眾承諾改壞習慣惜太遲　森美：男人只會變本加厲

又有《早霸王》聽眾想藉「你知道唔知道有人掛住你」環節同女友道歉，但換來無言的結果，連森美都忍唔住要播張學友嘅《情已逝》……

娛樂圈年度「最Sweet新聞」名單有喇！即到《01最賞睇娛樂大獎》投票，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏得終極大獎旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒等。

男聽眾話會改，森美一口咬定無可能。

男聽眾阿傑同女友拍拖5年，但佢話不時都會令對方好唔開心。「譬如有時佢坐錯車，我就會發脾氣鬧佢，雖然好快會認錯，但可能積積埋埋……」由於阿傑堅稱無導火線，所以令森美對案件十分好奇，阿傑話自9月開始，女友完全唔覆訊息，雖然期間有見過面，但見完亦唔覺有下文。「有日食完飯，我負責洗碗，佢倒垃圾，佢想我幫手拎起個垃圾袋，我同佢講我洗緊碗無手，問佢見唔見到，之後就嘈交。」就係咁，阿傑話女友唔聽電話、唔覆whatsapp，而佢亦表示「知道佢對我死咗心 !」

女友一句「死心」，真係咩都救唔到。

阿傑表示曾試過忍唔住唔出聲又或者係改善語氣，但似乎對件事無幫助。森美表示唔想幫阿傑打電話，原因係唔想佢傷心多次，並謂「無得彌補架，你唔好呃自己。你對自己太樂觀啦，男人只會變本加厲。到時你只會鬧得佢仲甘，你而家係因為想佢返嚟所以咩都得。」或者係因為想等阿傑死心，所以森美最後都有打俾女友阿萍，電話接通後，阿萍表示估到邊個想打俾自己，但無興趣同對方溝通。森美問係咁死心先，阿萍好冷淡咁話「係」並謂連丁點機會都唔想俾對方，問到原因時，阿萍沉默咗一陣，最後好細聲咁留下「 我憎佢」三個聲……係咁嘅情況下，唔播《情已逝》都唔知可以播咩歌。