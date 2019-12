農夫成員鄭詩君(C君)今日(13/12)正式與拍拖5年的「港台之花」黃天頤拉埋天窗,晚上於中環四季酒店註冊及擺酒。天頤穿上白色、長拖尾婚紗,由媽媽陪同進場。天頤媽媽將女兒交給C君並送上擁抱,場面感人。

《01最賞睇娛樂大獎》「最有話題新聞」包括我最喜愛男歌手、車廂偷食等統統上榜!立即投票贏取超過70萬元豐富獎品,包括終極大獎旗艦手機11 Pro Max,同埋01積分等。

C君,黃天頤正式成為夫婦。

C君讀出愛的宣言後說道:「有一日我瞓醒,見到你刷緊牙,我突然間覺得好幸福,我就係要每日起身都見到你。冇你,就有咩都唔精彩。原來有你,刷牙都可以好精彩。黃天頤,點解我要同你結婚呢?因為You make me happier than i ever thought i could be. I love you。」天頤聽到後非常感動,強忍着幸福的淚水。之後2人交換結婚戒指,C君便急不及待親吻老婆。最後,他們在眾多親朋戚友的祝福下完成註冊儀式。

點擊睇C君、天頤註冊靚相: