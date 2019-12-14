【放學後】吳鎮宇學母親用「怪招」教仔：千萬不要欺負人和被欺負

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吳鎮宇獲邀到陳慧珊監製、主持的節目《放學後》亮相。（香港開電視）

由陳慧珊（Flora）監製、主持的香港開電視《放學後》，最新一集邀請到「Sam哥」吳鎮宇擔任嘉賓，暢談成長經歷、育兒心得及重遊他的成長舊地──黃大仙，吳鎮宇透露小時候生活拮据，媽媽要一邊工作賺錢、一邊養育他，媽媽為糊口生存，不屈服於別人的精神，正正是鎮宇教育兒子Feynman的重要一課；雖然鎮宇未有大學畢業，但他出口成文滿腦子哲學，原因是鎮宇年幼時候，書本是他最好朋友。

鎮宇媽媽雖是個沒受過正統教育的水上人，但憑着不屈不撓的獅子山精神，不僅將幾個子女養育成人，更將她的人生觀及道理灌輸對方，難怪鎮宇在節目中表示無時無刻都想報答媽媽的養育之恩：「小時候，她體罰我，有哪一個女人會像我媽媽這麼蠢，口裏罵著我，卻比我哭得還厲害，我覺得自己感受母愛的方式與別不同，母愛的真諦，不是給你買多少東西，她打我是想我好，是我做錯了一些事情，媽媽比我更痛苦，所以哭。」

鎮宇在節目中坦言無時無刻都想報答媽媽的養育之恩。（香港開電視）

在生活環境艱難的六十年代，鎮宇媽媽學懂一套強悍不屈的生活智慧，「她說『千萬不要欺負人，也不能讓別人欺負，這就做人的原則』。」這套生活智慧，不但深深影響了鎮宇，亦成為他現在教育兒子的重要一環，鎮宇表示：「說起來很有趣，之前有日發現兒子臉上有瘀青，我還有點開心問他『是不是跟人打架？還是被人打？』我就覺得這就對了，因為每一個人要經歷的，譬如跌倒！尤其是男孩子，更是要有經歷。」

鎮宇續說，原來兒子在學校被另一同學騷擾，他還擊時被該同學一拳打到臉上，「我跟兒子說『那你以後知道，再發生同樣事情，就要保護自己的臉了』太太說兒子應該逃走，但我認為在學校，那是每天都見到的人，無論如何都要處理，這種騷擾性的事，一定會發生，早一點發生，頂多都是瘀青啫！像他這個年紀，要學懂保護自己。」對很多家長來說，鎮宇的一套方法可能有點離經叛道，但是讓小孩子去面對自己的成長，可能比無微不至的照顧更珍貴。

不少人或者會認為鎮宇照顧兒子的方法離經叛道。（網上圖片）

此外，多次獲得香港電影金像獎提名最佳男主角的鎮宇，被問到獎項總是跟他擦身而過時？他說：「你說我演戲很好，但我沒有得過一次金像獎，有人問我是否想得到？我現在的想法是不要給我，因為每次失落，人家來安慰、替我可惜，這樣才有話題，每一次我都會被提起為什麼又沒有得獎，但如果得到獎後，這個話題便消失了，而且我發覺，有沒有得獎，對我的酬勞和生活沒有幫助。」