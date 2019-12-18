【多圖】溫碧霞峇里島曬火辣三點式　少女感爆棚超甜美

「凍齡女神」溫碧霞（Irene）早前又撇甩囝囝Xavier孖老公Kenny飛去峇里島享受二人世界兼避寒。她又為香港粉絲送來火辣三點式，溫暖一下大家！

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在陽光與海灘下，Kenny親自操刀充任攝影師為女神老婆Irene拍攝火辣三點式靚靚泳照留念，恩愛程度簡直羡煞旁人。Irene大讚老公攝影技術：「佢係我哋家庭的攝影大師，我哋好多家庭相都係Kenny影，佢對影相好有興趣，仲好有研究，影得好靚。」

十足少女呀！

在峇里島吸收完陽光後，Irene將會飛往美國紐約探望Kenny的家人一齊慶祝聖誕，2019年就快過去，Irene回望過去一年：「好滿意今年工作成績，出咗寫真集，口碑同銷量都好好，電影成績都好滿意，《墮落花》又參展咗幾個影展，仲有新片「嫌疑者說」又攞咗《金雞百花獎2019》十大優秀影片，商演亦冇停過，仲賺多過上年，所以我係非常滿足，希望2020年 人人都有工開，大家都健健康康，一切順心。」