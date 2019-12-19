細細粒懷舊造型現身內地綜藝　被嘲「與脂肪有個約會」

細細粒呢個look又幾正喎。

向來都好唱得嘅細細粒（陳嘉佳），日前為內地綜藝節目《嗨唱轉起來》時，以一身懷舊打扮獻唱《梅蘭梅蘭我愛你》以及《東方之珠》，肥嘟嘟嘅佢不時扭身扭勢，連客席嘉賓張信哲、胡杏兒都忍唔住大叫「 真的太可愛了」！由於細細粒唱得出色，加上成功炒熱現場氣氛，最終以獲得全場超過八成支持率順利過關。

張信哲同胡杏兒都好驚喜。

細細粒表示為了今次錄影帶，早在半個月前開始排練，連發夢都同唱歌有關：「因為我想大家唔好覺得我淨係識得搞笑、搞搞震，同埋做運動做到嚇死人，其實我都可以認真MODE，同埋真係好鍾意唱歌。今次有咁嘅機會上台表演吓，我當然要好好準備，唔好又嚇親大家啦。」細細粒又指是次工作為她帶來額外驚喜：「就係我冇諗過自己原來咁肥都可以咁靚架喎，哈哈哈！同事話我呢個造型係參照萬綺雯喺《我和春天有個約會》嘅角色藍鳳萍嚟整嘅，因為我從來冇試過咁整頭同咁著衫，我自己照鏡時都覺得驚䒐，覺得我以後可以整多啲懷舊打扮，等觀眾朋友多啲新鮮感。但啲工作人員就好衰咯，不斷話自己同『我和脂肪有個約會』，都唔知好嬲定好笑。」

好受觀眾歡迎。

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