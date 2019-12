陳偉琪(Vicky)絕對是無綫(TVB)女藝員中數一數二的性感女神,而她亦相當大方,時常在Instagram、Facebook等社交平台向網友大派福利,她今日(27/12)便在網上公開一張水着照,大騷Fit爆身材,更寫道:「Missing the ocean and sunlight. Need a vacay.(掛住個海洋同陽光,要放個假)」令不少粉絲忍不住留言,大讚她靚女。不過,大家或者睇漏了一個重點,便是她幾個月前已經公開過這個泳衣造型,無論她是舊相重貼,還是再着同一件泳衣,都顯示她重視「環保」,絕對「唔嘥嘢」。

點擊下圖觀看Vicky泳照以及其他靚相: