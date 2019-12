阮民安爆老婆Eva曾被約上酒店　林姓天王嫌疑最大？

阮民安(Tommy)昨晚(30/12)突然在Facebook聲稱太太張倚雯(Eva),在九月時被娛樂圈的「大人物」約上酒店房,Tommy更以「紅遍全亞洲,形象極好嘅天王巨星」來形容。帖文一出即刻轟動網絡,網民紛紛化身福爾摩斯,憑Tommy上載對話截圖中的線索找出這位天王巨星,結果林姓天王成最大嫌疑人物。

Tommy話太太Eva 9月曾被約上酒店房。(Tommy Facebook截圖)

林俊傑9月現身紐約

Tommy貼出的對話截圖看到在9月時,「天皇巨星」曾透過IG與微信短訊約太太Eva上酒店房:「U wanna come hang out? My room is small though」、「im still abit jet lagged from XX(地點被遮去), i dont mind waiting up for u」從IG截圖刪剩的痕跡中,眼利的網民發現用戶名疑似是jjlin,無論是用戶名的長度又或是頭像的顏色,又的確與林俊傑(JJ)的IG有幾分相似。

雖然對話中的地點被Tommy遮去,不過網民猜測是LA,而今年9月,JJ又剛剛身在LA,他在IG上載了相片並寫着:「HELLO NYC! 紐約,你好!」JJ在紐約逗留了近半個月,又跟李玟一起看美國網球公開賽。另外,網民亦發現Eva和林俊傑在IG是互相有追蹤對方,令林俊傑成今次事件的最大嫌疑人。不過暫時都是網民推測,阮民安亦沒有進一步回應。

網民推斷用戶名是jjlin,即是林俊傑的IG。(Tommy Facebook截圖)

網民從icon顏色推斷。(Tommy Facebook截圖)

