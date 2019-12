現年29歲被封為大馬女神林明禎憑著一副清新脫俗外貌,加上白滑亮透肌膚出眾身材,成功在網絡火速爆紅,成為炙手可熱的新寵兒,為著名品牌擔任代言人,經常出埠工作忙過不停。日前她身穿啡色低胸碎花短裙,騷出白滑香肩,在斜陽背光襯托下,盡顯玲瓏浮凸完美身材,亦不忘在IG貼相發文分享點滴:「Life is like a camera Focus on what's important Capture the good times If things don't work out, Just take another shot」

林明禎憑著甜美樣子在網絡火速爆紅,成為炙手可熱的新寵兒。(IG:minchen333)