黃心穎留美遊巨石陣散心　小背心曬腹肌笑容滿面

黃心穎(Jacqueline)和許志安在4月爆出「安心事件」,形象一落千丈。(jacquelinebwong@IG)

安心事件後黃心穎避走美國,至年尾終於返港。抵港時於機場含淚見記者後,一直未有再公開露面,但佢有不時上載新相到IG,2019年大除夕及2020年元旦日佢都有特別更新。

黃心穎於12月初已回港。(資料圖片)

留喺美國期間有傳黃心穎去讀書鋪路轉行,原來期間佢都有到處遊覽,大除夕晚上載一張喺拉斯維加斯沙漠嘅獨照。著上小背心企喺彩色石陣旁邊,不經意曬出腹肌,身材仲看似豐滿咗﹗用英文留言話:「Because life isn’t stopping for anyone. Go see the world. Do the things you want. Live. #justkeepswinging」(人生不會為任何人而停下來,放眼世界活在當下才是最重要)

留美期間黃心穎抽空到巨石陣遊覽(IG:@jacquelinebwong)

踏入2020年凌晨,心穎再喺IG Story上載一段文字:「「Life is too short to worry about what others say or think about you. Have fun, drink your beers and give them something to talk about.」意指人生苦短,不應該花心機擔心其他人如何看自己,做人最重要開心,睇嚟佢已經放下,唔再介意外界目光重新出發。

踏入2020年元旦黃心穎再次UPDATE IG(IG:@jacquelinebwong)