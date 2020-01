黃心穎(Jacqueline)雖然因「安心事件」一度潛水,但最近卻高調回港,又不時更新社交平台交代近況,疑似為復出鋪路。今日(3/1),她又再次出Post,在限時動態中貼出一張疑似側臥在床上的照片,更寫道:「You have total control of your own fitness. What are you doing with it today?(你完全可以控制自己嘅健康,你今天為佢做咗咩)」不過,相片確實有點古怪,因為絕大部份的香港人都不會做完運動便即時攤在床上,任由身上汗水弄濕床單、被鋪,有欠衛生,但她卻明顯滿額汗水。

點擊下圖觀看黃心穎濕身「床照」和其他相片: