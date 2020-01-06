【丫鬟大聯盟】黃心穎「妹仔價」唔算貴　一般打工仔都負擔得起？

無綫（TVB）劇集《丫鬟大聯盟》雖然被安排在「炮灰檔」播出，但因為有「安心事件」主角之一的黃心穎領銜主演，所以備受觀眾關注。撇除這個因素，《丫》劇的劇情、人設亦頗為有趣，算是值得一看，尤其是飾演兵部侍郎「裘大人」的鄭子誠，鹹到出汁，非常搞笑。

當然，劇集的主角始終是「月盈」黃心穎和「月皎」湯洛雯兩位丫鬟，講述她們如何化敵為友，再如何覓得各自真愛。在第五集裏面，觀眾便終於知道湯洛雯賣身為奴的真正原因：為了籌錢讓男友「有為」謝東閔上京考會試，她不惜賣身到妓院做奴婢，然後輾轉到裘府工作。

點擊下圖觀看湯洛雯初到裘府情況，以及湯洛雯自揭賣身原因的過程：

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丫鬟有平有貴 兩大因素左右價格

其實湯洛雯賣身為奴可以換到幾多錢？《丫鬟大聯盟》的故事發生在明朝，根據《明史．食貨二》，白銀一兩可以換兩石大米，而根據吳慧的《中國歷代糧食畝產研究》，一石（明朝）大約是75公斤，即白銀一兩可購買約150公斤大米。在香港，八公斤的袋裝大米在超級市場最平大約賣80港元，即大約要用1,500港元便可以買到兩石大米。換言之，明朝的一兩白銀大約是1,500港元。

至於丫鬟價格，可以參考明朝長篇小說《金瓶梅》，雖然故事以北宋末年為背景，但小說卻在明朝寫成並大量借用萬曆年間社會實況。一個賣身丫鬟的價格高低，完全取決於她的年齡和長相，據書中三十多次涉及丫鬟的交易，年紀太小，價格較低，大約是三至五兩銀；妙齡女子卻值錢得多，三大女主角之一的龐春梅在17歲時便以「高價」16兩銀被賣到西門慶府上，所以一個丫鬟的價錢在明朝是三兩至十六兩不等，而以上述的兌換率來計算，一個丫鬟的價錢約是4,500至24,000港元。

不少學者均認為明朝官員的俸祿是歷代最低，以鄭子誠飾演的兵部侍郎為例，官拜正三品的他只有月米35石以及歲米420石。雖然如此，但仍然比起好多香港打工仔好好多。（劇照）

湯洛雯和黃心穎同樣是港姐出身，美貌與智慧並重，其中黃心穎更是2012年度的港姐亞軍，又知書識墨，是金融與國際商業碩士，絕對是高質中的高質，所以撇除年紀、感情史等因素，黃心穎的「妹仔價」好可能高達24,000港元，甚至更高！不過，這個價錢對不少港人來說可能非常超值，一來是24,000港元是「終身買斷價」，二來這個價錢只是與一個中價名牌手袋差不多。

點擊下圖觀看黃心穎《丫鬟大聯盟》劇照：