馮盈盈 (Crystal) 早前宣布與拍拖四年的醫生男友分手,回復單身並結束了同居的生活,搬返家中。Crystal被記者問及分手一事曾傷心得淚灑人前,明顯情傷未癒,需要一段時間來平伏。不過她近日仍然好努力地為新劇開工,又做運動來操Fit自己,未知是否想寄情工作和運動,來暫時忘卻失戀的傷痛。

Crystal早前剛宣布與醫生男友分手。(ig@crystalfyy)

Crystal今日就於她的IG出post,她上載了自己做Gym的靚相,並留言表示:「200107 Back to the field #2020FirstGym #重新上路 Pc to my personal trainer」這是她踏入2020年後首次去做gym,也寓意自己是時候開始重新上路,網民都紛紛留言為她打氣。

Crystal最新post的做gym靚相。(ig@crystalfyy)

