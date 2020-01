日本模特兒松岡李那近日於社交媒體貼出穿着Deep V婚紗的照片,並寫道:「Wedding dress!My grandma asked me “when are you going to marry?” I’ve been wear a lot of wedding dress tho...(婚紗!嫲嫲問我什麼時候才結婚,我已經穿過很多次婚紗了…)」似乎被長輩催婚之餘,自己也開始有想結婚的念頭;當網友問她是否結婚時,松岡就回應:「Not yet.(還沒有)」亦有網民將重點放了在她姣好的身材上,又不斷讚她非常靚!