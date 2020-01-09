【任噏亂評】頒獎禮終極預測　袁偉豪力壓眾前輩封視帝

《萬千星輝頒獎典禮2019》將於星期日舉行，今日為大家分析各大獎項花落誰家，視帝視后由《鐵探》包辦，不過最佳劇集卻另有其他。
《萬千星輝頒獎典禮2019》將於星期日舉行，今日為大家分析各大獎項花落水家，視帝視后由《鐵探》包辦，不過最佳劇集卻另有其他。（資料圖片）
「最受歡迎電視歌曲」－ 周柏豪《讓愛高飛》（資料圖片）
獎項開辦六年，有四年都是星夢歌手拿下，所以今年也是由星夢歌手奪得絕不出奇，而外面歌手例如楊千嬅、梁釗峰和陳健安這些可以留在《勁歌》才頒獎，加上周柏豪仍未拿過此獎，作為星夢一歌機會甚高。（資料圖片）
「最受歡迎電視拍檔」－ 《愛·回家之開心速遞》 林淑敏、許家傑（資料圖片）
《愛·回家之開心速遞》今年十分強勢，所以在頒獎禮中理應獲得一個獎項，上年林淑敏勇奪女配角，但她的拍擋暫時仍未有暫獲，劇中的CP組合也是以他們最出色，今年奪獎合理。（資料圖片）
「最佳節目主持」－ 《娛樂大家》（資料圖片）
《娛樂大家》今年創下佳績，需要未能添食，但節目引來不少觀眾追捧，而且以阿姐的地位，難得出來做節目，獎當然要預留給她。（資料圖片）
「飛躍進步女藝員」－ 張曦雯（資料圖片）
張曦雯今年可以說是豐收之年，三套反應好的劇也有她的影子，而且備受公司力捧，絕對有資格奪獎。（劇照）
「飛躍進步男藝員」－ 丁子朗（資料圖片）
只有22歲的丁子朗今年在綜藝節目大放異彩，而且在劇集《解決師》發揮出不乎合年紀的成熟演技，而且不時有大騷主持做，穩奪！（資料圖片）
「最佳女配角」－ 高海寧（IG@高海寧）
《金宵大廈》如此成功，每一個單元中的角色都功勞不少，尤其是高海寧，由一位女強人到意識家庭重要的心態轉變，她也發揮得淋漓盡致，已經正正式式將花瓶這個代名詞在身上撇開，今年絕對值得奪得。（IG@高海寧）
男配角競爭比較激烈，因為並沒有一位特別突出，本應跑出的李天翔卻已於今年離巢，相信獎項難以有份。劉江老師隨時成為本次的黑馬，演技無需質疑，他在《金宵大廈》也是一連串穩定的發揮連繫全劇，功不可沒。（螢幕截圖）
「最受歡迎電視女角色」－ 惠英紅（資料圖片）
惠英紅能奪獎有原因，下文再解釋。（資料圖片）
「最受歡迎電視男角色」－ 姜皓文（資料圖片）
姜皓文首次在TVB拍劇，而且《鐵探》成為今年收視之冠，基本上大獎一定有份，黑仔無論資歷、演技、觀眾緣也值得拿獎，未必是視帝，但這個獎穩奪。（資料圖片）
「最佳劇集」－《金宵大廈》（劇照）
相信這個獎最無懸念，今年獲得好番讚好的《金宵大廈》雖然收視只排全年第三，但勝在評語夠好，而且討論度高，絕對值得奪獎。（劇照）
「最佳女主角」－ 惠英紅（資料圖片）
承接上文，惠英紅將會在頒獎禮成為雙料視后，霸氣回歸TVB拍劇，為彌補當年失去女配角的遺憾，所以接劇前隨時已談好待遇，加上《鐵探》的確是上年最成功的劇集，紅姐表現也很好，所以肯定奪獎！（資料圖片）
「最佳男主角」－ 袁偉豪（資料圖片）
大家可能會覺得意外，但袁偉豪其實在《鐵探》的表現不輸紅姐，跟紅姐的對手戲不會在下風，而紅姐亦點名大讚他，實力受肯定。加上上年他已在新、馬兩地奪獎，TVB也是在力捧，今年只要打贏黑仔就有機會。（資料圖片）