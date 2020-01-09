【任噏亂評】頒獎禮終極預測　袁偉豪力壓眾前輩封視帝

大家可能會覺得意外，但袁偉豪其實在《鐵探》的表現不輸紅姐，跟紅姐的對手戲不會在下風，而紅姐亦點名大讚他，實力受肯定。加上上年他已在新、馬兩地奪獎，TVB也是在力捧，今年只要打贏黑仔就有機會。（資料圖片）