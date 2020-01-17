【專訪】向海嵐憶被港姐名銜綁住失去自己：出嚟見人要坐到好直

《香港小姐競選》一直標榜「美麗與智慧並重」，兩者缺一不可。對很多女仔來說，參選港姐是兒時夢想，又或是實現夢想的途徑之一。1998年的港姐冠軍向海嵐（Anne），一轉眼已經當選超過20年，這位「四料港姐」在外界看來可能好風光，但誰曾想過，正正因為這個名銜，她曾失去自我：「一出嚟見人就要坐到好直，好斯文咁坐定定，講嘢好大方得體」，這個框框束縛了幾多人？ 髮型：Matt Chiu @ Xenter 首飾：Legacy Lab 場地：Party Huh

1998年向海嵐（Anne）以大熱姿態勇奪港姐冠軍、最上鏡小姐等4個獎項而入行，一舉手一投足都散發着港姐的優雅。（梁碧玲攝）

大熱姿態成「四料港姐」 太受保護失去自我

1998年Anne以大熱姿態勇奪港姐冠軍、最上鏡小姐等4個獎項而入行，一舉手一投足都散發着港姐的優雅，但在她看來，原來也是一個包袱：「港姐好受保護，好有一個特定嘅Image（形象），話畀大家聽港姐就係要好端莊、好斯文、大方高貴，感覺有少少冇咗自己。成日一出嚟見人就要坐到好直，好斯文咁坐定定，講嘢好大方得體，唔係話我自己唔係咁嘅性格，但人都有唔同嘅一面，可能頭嗰幾年自己真係俾香港小姐呢個名銜框住咗。」

港姐一向給人大方得體的感覺，但Anne就坦言反而令自己被束縛。（梁碧玲攝）

港姐失去光環 演技被詬病？

每年的港姐競選除了是一項選美盛事之外，當選的港姐也會簽約TVB，隨即展開演藝生涯。不過近年不少港姐出身的演員都被批演技差，令大家開始反思究竟港姐適不適合做演員呢：「而家佢哋選完出嚟好快已經做緊好多唔同嘅節目，做主持、拍劇，當你做主持同拍劇嘅時候，你又要有個人嘅特色，少咗港姐嘅嗰種感覺。而家可能啲人會話點解對啲港姐冇乜印象？其實主要原因係佢哋去咗拍劇，展現咗自己另一種性格，人哋就冇咁深刻嘅印象。」

Anne在選完港姐翌年已經開始拍劇，之後更在劇集《楊貴妃》中擔正做女主角。（電視截圖）

近年不少港姐積極參與綜藝節目及拍攝劇集，將更真實的一面展現在觀眾面前。（IG@crystalfyy）

馮盈盈言論大膽反而有代表性：隨波逐流真係會唔記得

雖然近年港姐形象不再鮮明，但Anne反而對出名言論大膽出位的馮盈盈印象深刻：「我覺得都算有代表性，起碼近年大家一講都真係會記得佢，對一個Artist嚟講係好嘅，佢好鮮明地建立咗自己嘅形象，呢樣其實都好緊要，因為你隨波逐流人哋真係會唔記得。以前我真係要好乖，Keep返港姐嘅形象，反而會令人哋冇咁深刻嘅印象，淨係記得某幾個電視劇集。但佢嘅話，我會覺得係人哋反而會記得佢個人，可能未必記得佢拍過咩劇，但都會好知道佢係一個咩性格嘅人。」

港姐出身的馮盈盈一向言論大膽出位，頻頻在節目《後生仔傾吓偈》中大爆秘密。（電視截圖）

+ 7 + 6 + 5

無綫劇集輝煌不再：養成咗習慣唔睇香港嘅劇集

Anne早年參演的《楊貴妃》、《無頭東宮》及《胭脂水粉》都受到讚賞及認同，是千禧年代備受力捧的花旦之一，就算是到現在都依然有人記得她的演出。但近年TVB劇集飽受批評，收視口碑大不如前，輝煌不再：「而家可能睇電視嘅模式唔同咗，唔似以前真係要8點半坐喺電視機面前睇，好多時你可以之後喺網上睇，或者網上有好多其他唔同嘅選擇。可能我中間離開香港有八九年時間，嗰段時間我真係少睇咗香港嘅電視劇，選擇喺網上睇其他劇集或者電影，慢慢養成咗個習慣唔睇香港嘅劇集。咁所以話有咩改善我真係講唔到，因為我真係少睇，真係冇睇到。」

當年由向海嵐同陳妙瑛主演的劇集《無頭東宮》至今令人印象深刻。（網上圖片）

點擊下圖睇Anne更多作品：

+ 8 + 7 + 6

闊別娛圈7年重返幕前 有意回巢拍劇

在2008年Anne毅然選擇告別娛圈，拋下一切到上海過起朝九晚五的OL生活，直至2015年重返幕前，先後參演過內地的電視劇，主持過清談節目，演過舞台劇，TVB亦曾找她回巢拍劇：「其實都有搵過我，但係時間上真係夾唔到。之前有幾套真係撞咗其他期，所以冇辦法喇，唯有睇下再有冇機會啦。」香港觀眾想要再欣賞她的戲劇演出，看來還是要再等等了。

Anne有意回巢拍劇。（梁碧玲攝）