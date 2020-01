何雁詩分享求婚之旅靚相　笑鄭俊弘緊張至笑容牽強

鄭俊弘(Fred)何雁詩(Stephanie)今年將會拉埋天窗。(IG:@honganc)

鄭俊弘(Fred)何雁詩(Stephanie)元旦日公開婚紗照,宣佈今年拉埋天窗﹗佢地曾經喺訪問中透露,Fred係喺旅行時求婚,呢日Stephanie分享求婚前後嘅相片,原來Fred精心安排親友見証重要一刻﹗

何雁詩笑鄭俊弘求婚前神情緊張。(IG:@honganc)

原來當日佢地正喺蘇梅旅行,Stephanie分享三張相片,見到佢地食緊燭光晚餐,佢笑言:「the moment before he was gonna propose n he looks nervous as hell.(就是求婚前一刻,佢睇落好緊張)」而另一張大合照,見到Stephanie手上已經戴上戒指,原來Fred安排親朋好友飛到當地見証,何爸爸仲笑得相當開心。

可以喺家人見証下被求婚,真係好幸福。(IG:@honganc)

Fred表示希望有一個好好的回憶留給Stephanie和自己,所以決定旅行時求婚,他說:「求婚仲緊張過自己第一次開演唱會,我成個人震曬同硬曬!而最初亦好擔心過關時如果Check行李,俾Step見到隻戒指就穿煲,好彩順利過關。」