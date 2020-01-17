何雁詩分享求婚之旅靚相　笑鄭俊弘緊張至笑容牽強

鄭俊弘（Fred）何雁詩（Stephanie）今年將會拉埋天窗。（IG：@honganc）

鄭俊弘（Fred）何雁詩（Stephanie）元旦日公開婚紗照，宣佈今年拉埋天窗﹗佢地曾經喺訪問中透露，Fred係喺旅行時求婚，呢日Stephanie分享求婚前後嘅相片，原來Fred精心安排親友見証重要一刻﹗

何雁詩笑鄭俊弘求婚前神情緊張。（IG：@honganc）

原來當日佢地正喺蘇梅旅行，Stephanie分享三張相片，見到佢地食緊燭光晚餐，佢笑言：「the moment before he was gonna propose n he looks nervous as hell.（就是求婚前一刻，佢睇落好緊張）」而另一張大合照，見到Stephanie手上已經戴上戒指，原來Fred安排親朋好友飛到當地見証，何爸爸仲笑得相當開心。

可以喺家人見証下被求婚，真係好幸福。（IG：@honganc）

Fred表示希望有一個好好的回憶留給Stephanie和自己，所以決定旅行時求婚，他說：「求婚仲緊張過自己第一次開演唱會，我成個人震曬同硬曬！而最初亦好擔心過關時如果Check行李，俾Step見到隻戒指就穿煲，好彩順利過關。」