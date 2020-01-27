【年初三】ERROR赤口互窒兼出手　肥仔超賤竟出陰毒奸招

新年快樂！恭喜發財！《香港01》記者特地找了組合ERROR四子：肥仔（梁業）、Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）、保錡（吳保錡）跟大家賀新年。ERROR跟大家講講他們農曆新年有什麼習俗、有什麼願望等等，之後更即席揮毫寫揮春，遊戲規則是要抽出寫有不同人對象的利市封，然後發揮他們的大創意，寫一句祝賀說話給該對象，再由各人非常公平地投票給覺得表現得最差的一名隊員，進行神秘「大懲罰」！現在，讓大家一起先看看他們Freestyle講什麼吧！ 剪接︰吳宇峰 攝影︰葉志明 短片︰詹郭敏、岑卓熹、黃卓敏

ERROR寫揮春時，發揮無限創意，大放笑彈。（葉志明攝）

農曆新年有什麼搞作？

保錡首先話︰「最緊要都係𢭃利市，如果唔𢭃利市都冇咩做。」193笑言︰「我哋今年新年係冇嘢做，同以往一樣都係放假，同平時一樣。」Dee就指今年比較特別，因為要派開工利市，但前提是「如果有工開」，被問到他會派幾多？他反問︰「你覺得真係有錢嘅？」即是有還是沒有呀？！193就話派利市這個問題困擾了他好久，「我哋問過其他人應唔應該派開工利市呢，佢話好多人都會派嘅，今年我哋已經唔再係新人，入行一年幾，但係我哋冇錢呀嘛！點派到咁多呢，咁多Crew！」肥仔這時自爆近幾年已經好少𢭃利市，193笑言︰「佢秘密結咗婚好耐。」難道好事近？

ERROR憑《花姐ERROR遊》系列深受網民喜愛，粉絲Like爆其搞笑無底線形象。（Instagram@error.weare）

新年有什麼必做習俗？

隊長肥仔就話一定要食年糕和蘿蔔糕。Dee原來好傳統，他說︰「拜訪屋企人，我都習慣初一一定係探最大嗰個長者，嫲嫲呀，之後就輪住次序，大舅父呀，初三就去我屋企。」保錡都會去拜訪長輩，食個飯。肥仔邀請他一齊去旅行，保錡竟然拒絕隊長的提議︰「你自己搵人去旅行啦，我留喺屋企瞓覺，你有錢去旅行，我唔夠錢去旅行啊。」193就話自己已經好多年沒在香港過年，每年都去了旅行。

要鬥創意，相信不會難到天馬行空的ERROR。（葉志明攝）

會否找經理人花姐（黃慧君）拜年？

肥仔大爆花姐的秘密，原來花姐好怕別人去她的家，因為她有一種潔癖是不喜歡別人用她家的洗手間，所以未必可以去拜年了。問會否齋攞利市不拜年？肥仔︰「希望喺我哋開工嘅時候佢肯探下我哋。」保錡續說︰「唔好講花姐啦！我哋返到嚟睇下公司有邊個畀直接攞啦！」四人笑說其實上年有收到花姐的利市。

ERROR跟經理人花姐合作無間，不知道今年會否收到花姐的大利市呢？（Instagram@error.weare）

有ERROR，有歡樂！（葉志明攝）

鼠年有什麼願望？

四子笑言不想再想《花姐ERROR遊》第三輯，希望有新節目，193說︰「大家都唔想每年都（睇我哋）食屎、食蟲、食辣。」肥仔大爆他們會有新的Idea，正在構思Proposal。保錡就跳Tone地說︰「我最希望可以做音樂嘅嘢，今年真係希望可以畀我哋認真做下音樂、關於音樂嘅Show。」Dee指自己今年有好多工作都想做，「所以我希望今年可以搵到個平衡，又想自己做自己音樂，又要處理電視台（嘅工作），又想做演員嘅身份。」193說︰「世界和平，香港和平。」肥仔補充其實想他們下年可以在音樂上得到獎項，Dee又再爆肚說︰「希望MIRROR Cut啲人，咁有啲Butget可以畀我哋用。」其他三人大呼︰「唔出得街㗎！花姐睇到就大鑊！」

記得睇埋條片睇下佢哋大放笑彈！！

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