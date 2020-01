倪晨曦(Elva)即將與金融才俊Vincent於夏威夷舉行婚禮,準新娘Elva在IG洗版式上載靚相。今日(28/1)Elva再大派福利,她穿上白色tube top泳衣大曬fit爆身型和纖腰,泳褲邊還有蝴蝶作點綴,非常高貴優雅。相中的Elva拿着手機,十分專心地看着屏幕,她寫着:「When you are too focused on the sunset. Which picture you like more?」原來Elva要捕捉住日落最美的一刻,一不留神就被人拍下了照片。Elva仲問大家日落還是她比較美,未知這張靚相的攝影師是誰呢?連黃翠如都大讚:「So pretty(好靚)」。

Elva穿上白色tube top泳衣大曬fit爆身型。(IG/ @misselvani)

