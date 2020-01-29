【收視滯後報告】《丫鬟大聯盟》超慘淡　紀錄隨時成為永恆經典

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是1月13日至1月19日。續上星期的情況，兩套黃金檔劇依然低迷，《愛•回家之開心速遞》則未能重上高峰，但其實還算是中等。最恐怖的是，《丫鬟大聯盟》15集的平均收視，堪說是無綫自家正劇最低的一套。

《丫鬟大聯盟》收視受黃心穎影響？（劇照）

《丫鬟大聯盟》總平均收視只有20.4點，綜觀無綫有史以來的劇集收視，太多年前的未必有確切數字，但以前無綫的影響力巨大，不少人電視撈飯，絕難有20點的收。而且這個歷史最低並不包括星期六日也播放或是只放在周末播放的劇集，因為這兩日拉低收視的狀況是相當明顯。也有人說《蘭花刼》和《鳳弈》也被《丫鬟大聯盟》低，但前者是低清劇放在高清時期，後者則是大陸劇，也是有些外在因素。所以如果只計TVB自家製作又放在星期一至五黃金時段播放的劇集，《丫鬟大聯盟》很大機會是有史以來收視最低的劇集。

《丫鬟大聯盟》嘅差真係唔講得笑。（劇照）

【武漢肺炎】賣衫靚女成本價賣口罩 網民激讚有仙氣加良心無得輸

梁凱寧離開TVB後有人接手《睇新聞.講英文》 新小花備受力捧

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均24.4點，最高收視周一(13日)晚25.8點，周六(18日)晚22.5點，周日(19日)晚21.3點。《黃金有罪》周一至五平均22.0點，最高收視周一(13日)晚23.1點。《丫鬟大聯盟》周一至五平均21.2點，最高收視周五(17日)晚22.4點 (大結局)。《美味天王》周一至五平均5.8點，最高收視周六(18日)晚6.8點。

即睇收視表：