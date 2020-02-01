Taylor Swift新片《Miss Americana》騷巨戒　疑已與英國男友訂婚

美國樂壇天后Taylor Swift為Netflix拍攝的紀錄片《Miss Americana》昨日（31/1）正式上架，不過觀眾最關心的並非她在片中的真實一面，而是她的左手竟戴着一枚巨型鑽戒，不少人發現後便懷疑她已經與英國影星男友Joe Alwyn訂婚！

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有美國傳媒便追問紀錄片導演Lana Wilson，懶神秘的她便耍太極耍走記者：「嘩，等我睇返嗰幕先！」而Taylor的粉絲亦非常關心偶像的感情狀況，紛紛在各大社交平台發問、討論兩人是否已經訂婚。不過，Taylor和Joe如無意外也遲早拉埋天窗，因為兩人自2016年拍拖後關係一直非常穩定，Taylor上年更憑歌寄意創作歌曲《London Boy》去閃盲一班「單身狗」。

《London Boy》收錄在2019年推出的專輯《Lover》裏面，其歌詞非常直白，不但有「我愛英國人（I love the English）」等字眼，亦寫了「他喜歡我的美式笑容，當我們四目交投時，就好像小孩一樣（He likes my American smile, like a child when our eyes meet）」等句子，擺明曬恩愛。（《Lover》封面）

當然，《Miss Americana》的重點絕非那枚戒指，紀錄片除了Taylor與同事飲酒吹水、在錄音室寫歌等鮮為人知個人生活，亦揭露了這位天后承受何等巨大壓力，她在片中不諱言大談患厭食症的經歷，亦提及了對母親患癌、與Kanye West的關係等話題，絕對有血有肉。

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