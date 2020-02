Taylor Swift新片《Miss Americana》騷巨戒　疑已與英國男友訂婚

《London Boy》收錄在2019年推出的專輯《Lover》裏面,其歌詞非常直白,不但有「我愛英國人(I love the English)」等字眼,亦寫了「他喜歡我的美式笑容,當我們四目交投時,就好像小孩一樣(He likes my American smile, like a child when our eyes meet)」等句子,擺明曬恩愛。(《Lover》封面)