【武漢肺炎】宋慧喬IG聲援遭中韓兩國網民抨擊：不如來點實在的

武漢肺炎近日肆虐全球，其中內地確診個案已經超過一萬四千宗，死亡人數高達304人，國內外不少藝人和組織紛紛發起捐款、捐贈物資，或以不同方式向病情爆發地武漢打氣。韓國藝人方面，金在中和秋瓷炫向武漢捐款，而宋慧喬與好友劉亞仁一樣，在Instagram為武漢加油。

金在中粉絲俱樂部集資向中國捐贈口罩，金在中以個人名義捐款1,000萬韓元。（Twitter/@bornfreeonekiss）

曾在內地發展的秋瓷炫與來自內地的丈夫于曉光一同向韓紅愛心慈善基金會捐款，支援武漢對抗疫情。（微博/@韓紅愛心慈善基金會）

《香港01》昨日（1日）報道，電影《燒失樂園》、韓劇《密會》主角劉亞仁率先在Instagram分享寫有「LOVE FOR HUMAN」、「LOVE FOR WUHAN」字句的短片，獲內地網民讚好和致謝，而同日宋慧喬亦在Instagram分享同一條短片。宋慧喬聲援武漢一事隨即登上微博熱搜，有粉絲感謝宋慧喬的支持，但亦有人質疑宋慧喬只是聲援，沒有實質行動支援，為何能登上微博熱搜。

劉亞仁和宋慧喬先後在Instagram發佈短片，為武漢加油打氣。（IG/@hongsick）

宋慧喬分享寫有「LOVE FOR HUMAN」、「LOVE FOR WUHAN」字句的短片。（IG/@kyo1122）

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除此之外，宋慧喬和劉亞仁聲援武漢觸發韓國網民不滿，表示：「我們國家也受害，全國國民也受威脅，但你們在說甚麼東西？」、「能先為我們國家加油嗎？」，又有人提及劉亞仁免除兵役，和宋慧喬捲入逃稅風波，不滿兩人沒有盡國民責任，卻關愛內地人，更有人譏諷宋慧喬「宋仲基逃亡原來有原因」，可見宋慧喬和劉亞仁為武漢發聲一事，在中韓兩國反應兩極。

宋慧喬為武漢發聲一事在中韓兩國反應甚大。 （IG/@kyo1122）

有網民譏諷宋慧喬「宋仲基逃亡原來有原因」。（視覺中國）

睇下內地同韓國網民有咩反應：